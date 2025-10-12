Brocante Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume

Brocante Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume dimanche 12 octobre 2025.

Brocante Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

La brocante c’est

Plus de 300 exposants de brocante, bric-à-brac, braderie et marché artisanal dans tout le centre de Sillé !

Boissons et restauration sur place

Manèges pour enfants

Inscriptions pour les professionnels et particuliers au 07 44 53 35 15

Le 12 octobre 2025, la brocante se situera au cœur de Sillé-le-Guillaume, autour de la gare, de la place de la République, de la place Saint Étienne et dans les rues adjacentes. .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 53 35 15

