[Brocante] Solidaire avec le Burkina Faso – Gymnase 2 Offranville, 8 juin 2025 09:00, Offranville.

Seine-Maritime

[Brocante] Solidaire avec le Burkina Faso Gymnase 2 / Avenue de la l’Épine Offranville Seine-Maritime

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-08

Avis aux chineurs, aux dénicheurs de trésors et de bonnes affaires, le Comité de Jumelage Offranville / Samorogouan (Burkina Faso) organise sa traditionnelle brocante de meubles et objets lors du week-end de Pentecôte.

C’est un rendez-vous attenu par de nombreux amateurs de meubles de qualité et peu chers, mais aussi de flâneurs à la recherche de pépites. Plusieurs dizaines d’objets, meubles, décorations seront proposés à la vente afin d’aider l’association dans ses actions au bénéfice du développement du village Burkinabé.

Gymnase 2 / Avenue de la l’Épine

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 34 05 24 annick.beaurain01@orange.fr

English : [Brocante] Solidaire avec le Burkina Faso

The Comité de Jumelage Offranville / Samorogouan (Burkina Faso) is organizing its traditional flea market of furniture and objects over the Whitsun weekend.

The event is attended by many lovers of quality, inexpensive furniture, as well as strollers in search of nuggets. Dozens of objects, furniture and decorations will be offered for sale to help the association in its actions to benefit the development of the Burkinabe village.

German :

Das Partnerschaftskomitee Offranville / Samorogouan (Burkina Faso) veranstaltet am Pfingstwochenende seinen traditionellen Flohmarkt für Möbel und Objekte.

Dieser Termin wird von vielen Liebhabern hochwertiger und preisgünstiger Möbel, aber auch von Flaneuren auf der Suche nach Nuggets erwartet. Mehrere Dutzend Gegenstände, Möbel und Dekorationen werden zum Verkauf angeboten, um den Verein bei seinen Aktionen zur Entwicklung des Dorfes in Burkina Faso zu unterstützen.

Italiano :

Il Comité de Jumelage Offranville / Samorogouan (Burkina Faso) organizza il suo tradizionale mercato delle pulci di mobili e oggetti durante il fine settimana di Pentecoste.

Si tratta di un evento che attira molti amanti dell’arredamento di qualità e a basso costo, oltre a curiosi in cerca di pepite. Decine di oggetti, mobili e decorazioni saranno in vendita per aiutare l’associazione nei suoi sforzi di sviluppo del villaggio burkinabé.

Espanol :

El Comité de Jumelage Offranville / Samorogouan (Burkina Faso) organiza su tradicional mercadillo de muebles y objetos durante el fin de semana de Pentecostés.

Es un acontecimiento que atrae a muchos amantes de los muebles de calidad y baratos, así como a curiosos en busca de pepitas de oro. Decenas de objetos, muebles y adornos estarán a la venta para ayudar a la asociación en sus esfuerzos por desarrollar el pueblo burkinés.

