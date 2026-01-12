Brocante solidaire: les puces du samedi Le Sourire d’Houda Montfaucon-en-Velay
Brocante solidaire: les puces du samedi Le Sourire d’Houda Montfaucon-en-Velay samedi 7 mars 2026.
Brocante solidaire: les puces du samedi
Le Sourire d’Houda 1 Route de Fay Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-12-05
2026-03-07
Les Puces sont ouvertes le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le Sourire d’Houda 1 Route de Fay Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
The Flea Market is open on the first Saturday of every month from 9am to 12:30pm and from 1:30pm to 5pm.
