Brocante solidaire: les puces du samedi Le Sourire d’Houda Montfaucon-en-Velay

Brocante solidaire: les puces du samedi

Le Sourire d’Houda 1 Route de Fay Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-12-05

2026-03-07

Les Puces sont ouvertes le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Le Sourire d’Houda 1 Route de Fay Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

The Flea Market is open on the first Saturday of every month from 9am to 12:30pm and from 1:30pm to 5pm.

