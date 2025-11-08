Brocante Solidaire Cour des sœurs de Ste Ursule Valence

Brocante Solidaire

Cour des sœurs de Ste Ursule 28 rue de Mulhouse Valence Drôme

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08

Vente d’hiver de l’association Périphérie-la Pépinière.

Cour des sœurs de Ste Ursule 28 rue de Mulhouse Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes peripherie26@gmail.com

English :

Winter sale by the Périphérie-la Pépinière association.

German :

Winterverkauf des Vereins Periferie-la Pépinière.

Italiano :

Vendita invernale organizzata dall’associazione Périphérie-la Pépinière.

Espanol :

Venta de invierno organizada por la asociación Périphérie-la Pépinière.

