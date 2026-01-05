Brocante solidaire Place Saint Jean Valence
Brocante solidaire Place Saint Jean Valence dimanche 8 mars 2026.
Brocante solidaire
Place Saint Jean Halle Saint-Jean Valence Drôme
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Venez nombreux assister à cette charmante brocante solidaire ! Votre participation est importante !
Place Saint Jean Halle Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 lecausetoujours@gmail.com
English :
Come one, come all to this charming flea market! Your participation is important!
