Brocante Sorbais
dimanche 26 juillet 2026 · Sorbais
Informations pratiques
Sorbais
Brocante
Sorbais Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre de la fête communale, une brocante est organisée. Venez vous balader et chiner. Emplacement gratuit jusqu’à 6 mètres.
Dans le cadre de la fête communale, une brocante est organisée. Venez vous balader et chiner. Emplacement gratuit jusqu’à 6 mètres. .
Sorbais 02580 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 99 22 97
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English :
As part of the town festival, a flea market is being held. Come take a stroll and browse for bargains. Free booths up to 6 meters.
L’événement Brocante Sorbais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Thiérache