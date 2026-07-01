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AGENDA · Sorbais

Brocante Sorbais

dimanche 26 juillet 2026 · Sorbais

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
02580 Sorbais
Département
Aisne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sorbais

Brocante

Sorbais Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Dans le cadre de la fête communale, une brocante est organisée. Venez vous balader et chiner. Emplacement gratuit jusqu’à 6 mètres.
Dans le cadre de la fête communale, une brocante est organisée. Venez vous balader et chiner. Emplacement gratuit jusqu’à 6 mètres.   .

Sorbais 02580 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 99 22 97 

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English :

As part of the town festival, a flea market is being held. Come take a stroll and browse for bargains. Free booths up to 6 meters.

L’événement Brocante Sorbais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays de Thiérache