Brocante Sormonne

Brocante Sormonne samedi 30 août 2025.

Brocante

Place du Paquis Sormonne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Ouverture de 7h à 18h

.

Place du Paquis Sormonne 08150 Ardennes Grand Est +33 6 13 28 50 14

English :

Open from 7 a.m. to 6 p.m

German :

Öffnungszeiten von 7 bis 18 Uhr

Italiano :

Aperto dalle 7 alle 18

Espanol :

Abierto de 7.00 a 18.00 horas

L’événement Brocante Sormonne a été mis à jour le 2025-07-18 par Ardennes Tourisme