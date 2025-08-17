Brocante Sous-Parsat

Brocante Sous-Parsat dimanche 17 août 2025.

Brocante

Le Bourg Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Sa renommée n’est plus à faire ! Bien connue de toutes et tous la brocante de Sous-Parsat est un lieu de trouvailles, dans le si beau village à l’église aux fresques contemporaines. Emplacement dans l’ordre des arrivées et gratuit. Restauration par l’Auberge de Camille, buvette sur place. .

Le Bourg Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 32 33

