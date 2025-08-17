Brocante Sous-Parsat
Brocante Sous-Parsat dimanche 17 août 2025.
Brocante
Le Bourg Sous-Parsat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Sa renommée n’est plus à faire ! Bien connue de toutes et tous la brocante de Sous-Parsat est un lieu de trouvailles, dans le si beau village à l’église aux fresques contemporaines. Emplacement dans l’ordre des arrivées et gratuit. Restauration par l’Auberge de Camille, buvette sur place. .
Le Bourg Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 32 33
English : Brocante
German : Brocante
Italiano :
Espanol : Brocante
L’événement Brocante Sous-Parsat a été mis à jour le 2025-08-05 par Creuse Tourisme