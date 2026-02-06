Brocante Spécial Jardin et Plein air Gréez-sur-Roc

Brocante Spécial Jardin et Plein air

Terrain des grands champs Gréez-sur-Roc Sarthe

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Brocante avec buvette et restauration sur place.

L’association Roc Loisirs organise une brocante spéciale jardin.

Venez nombreux pour vendre vos surplus de plants, semis,… ou divers matériel de jardinage !

Ouvert aux particuliers ou professionnels, sans réservation !

Vous avez de quoi vous restaurer sur place ainsi qu’une buvette.

Avant la saison du jardin c’est l’occasion faire du tri dans votre cabane de jardin !

Troc aux plantes Plants Arbre, fleur Légumes fruits Aménagement extérieur Outils de jardinage Motoculture Serre .

Terrain des grands champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 34 21 23

English :

Flea market with refreshments and food on site.

