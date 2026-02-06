Brocante Spécial Jardin et Plein air Gréez-sur-Roc
Brocante Spécial Jardin et Plein air
Brocante avec buvette et restauration sur place.
L’association Roc Loisirs organise une brocante spéciale jardin.
Venez nombreux pour vendre vos surplus de plants, semis,… ou divers matériel de jardinage !
Ouvert aux particuliers ou professionnels, sans réservation !
Vous avez de quoi vous restaurer sur place ainsi qu’une buvette.
Avant la saison du jardin c’est l’occasion faire du tri dans votre cabane de jardin !
Troc aux plantes Plants Arbre, fleur Légumes fruits Aménagement extérieur Outils de jardinage Motoculture Serre .
Terrain des grands champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 34 21 23
English :
Flea market with refreshments and food on site.
