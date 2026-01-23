Brocante spéciale cuisine Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Brocante spéciale cuisine Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin dimanche 22 février 2026.
Brocante spéciale cuisine
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Vous y trouverez matériel culinaire, vaisselle, décoration, tupperware, Guy Demarle et bien d’autres. Il y a même des petits électroménagers divers à découvrir sur place. Les recettes finances des actions sociales locales tel que l’Ehpad de Gisors, l’Hostrea et le CCAS. .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com
English : Brocante spéciale cuisine
