Brocante spéciale cuisine Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Brocante spéciale cuisine

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Vous y trouverez matériel culinaire, vaisselle, décoration, tupperware, Guy Demarle et bien d’autres. Il y a même des petits électroménagers divers à découvrir sur place. Les recettes finances des actions sociales locales tel que l’Ehpad de Gisors, l’Hostrea et le CCAS. .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie vestiaire27140gisors@gmail.com

English : Brocante spéciale cuisine

