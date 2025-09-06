Brocante sportive La Ferté-Bernard

Brocante sportive La Ferté-Bernard samedi 6 septembre 2025.

Brocante sportive

Devant la salle Olympe, côté stade La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Brocante dédiée aux articles de sport d’occasion. Ouverte aux particuliers. Réservation obligatoire 02.43.93.29.53 ou à la Maison des Sports. .

Devant la salle Olympe, côté stade La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 29 53

L’événement Brocante sportive La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude