Brocante sportive La Ferté-Bernard
Brocante sportive La Ferté-Bernard samedi 6 septembre 2025.
Brocante sportive
Devant la salle Olympe, côté stade La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Brocante dédiée aux articles de sport d’occasion. Ouverte aux particuliers. Réservation obligatoire 02.43.93.29.53 ou à la Maison des Sports. .
Devant la salle Olympe, côté stade La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 29 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante sportive La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude