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Brocante Suzannecourt Suzannecourt

Brocante Suzannecourt Suzannecourt

Brocante Suzannecourt Suzannecourt dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 52300 Suzannecourt

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Suzannecourt

Brocante Suzannecourt

Salle des fêtes Suzannecourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Venez chiner, flâner et dénicher de petites pépites à la brocante !
Ambiance conviviale, bonnes affaires et trésors oubliés vous attendent tout au long de la journée.   .

Salle des fêtes Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 91 59 59 

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English :

L’événement Brocante Suzannecourt Suzannecourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville