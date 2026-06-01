Brocante Suzannecourt Suzannecourt
Brocante Suzannecourt Suzannecourt dimanche 21 juin 2026.
Suzannecourt
Brocante Suzannecourt
Salle des fêtes Suzannecourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Venez chiner, flâner et dénicher de petites pépites à la brocante !
Ambiance conviviale, bonnes affaires et trésors oubliés vous attendent tout au long de la journée. .
Salle des fêtes Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 91 59 59
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English :
L’événement Brocante Suzannecourt Suzannecourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville