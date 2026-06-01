Suzannecourt

Brocante Suzannecourt

Salle des fêtes Suzannecourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Venez chiner, flâner et dénicher de petites pépites à la brocante !

Ambiance conviviale, bonnes affaires et trésors oubliés vous attendent tout au long de la journée. .

Salle des fêtes Suzannecourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 91 59 59

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English :

L’événement Brocante Suzannecourt Suzannecourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville