Brocante Tersanne

Brocante Tersanne dimanche 19 octobre 2025.

salle des fêtes Tersanne Drôme

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

2025-10-19

L’association des parents d’élèves organise pour les enfants une Brocante.

Du snacking vous sera proposé. (hot dog, gâteaux , boissons)

salle des fêtes Tersanne 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 98 70 25 ape.stmartin.tersanne@gmail.com

English :

The parents’ association is organizing a Brocante for children.

Snacks will be available. (hot dogs, cakes, drinks)

German :

Die Elternvereinigung organisiert für die Kinder einen Flohmarkt.

Es werden Snacks angeboten. (Hot Dogs, Kuchen, Getränke)

Italiano :

L’associazione dei genitori organizza un mercatino dell’usato per i bambini.

Saranno disponibili spuntini. (hot dog, torte, bevande)

Espanol :

La asociación de padres organiza un mercadillo para niños.

Habrá bocadillos disponibles. (perritos calientes, pasteles, bebidas)

