Brocante Tersanne
Brocante Tersanne dimanche 19 octobre 2025.
Brocante
salle des fêtes Tersanne Drôme
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 14:00:00
2025-10-19
L’association des parents d’élèves organise pour les enfants une Brocante.
Du snacking vous sera proposé. (hot dog, gâteaux , boissons)
salle des fêtes Tersanne 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 98 70 25 ape.stmartin.tersanne@gmail.com
English :
The parents’ association is organizing a Brocante for children.
Snacks will be available. (hot dogs, cakes, drinks)
German :
Die Elternvereinigung organisiert für die Kinder einen Flohmarkt.
Es werden Snacks angeboten. (Hot Dogs, Kuchen, Getränke)
Italiano :
L’associazione dei genitori organizza un mercatino dell’usato per i bambini.
Saranno disponibili spuntini. (hot dog, torte, bevande)
Espanol :
La asociación de padres organiza un mercadillo para niños.
Habrá bocadillos disponibles. (perritos calientes, pasteles, bebidas)
