Brocante tour matériel radio cd informatique du radioclub F5KBM Wimille

Brocante tour matériel radio cd informatique du radioclub F5KBM Wimille samedi 27 septembre 2025.

Brocante tour matériel radio cd informatique du radioclub F5KBM

3 rue de Ledinghen, Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

.

3 rue de Ledinghen, Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 mediatheque@mairie-wimille.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante tour matériel radio cd informatique du radioclub F5KBM Wimille a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale