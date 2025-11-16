Brocante Touvérac
Brocante Touvérac dimanche 16 novembre 2025.
Brocante
Salles des Fêtes Touvérac Charente
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Brocante organisée par l’association des parents d’élève de touvérac Le Tâtre . Snack et buvette sur place.
Salles des Fêtes Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 28 05 56 apetouveracletatreo@gmail.com
English : Brocante
Flea market organised by the parents’ association of Touvérac Le Tâtre.
German : Brocante
Flohmarkt, organisiert von der Elternvereinigung von Touvérac Le Tâtre. Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano : Brocante
Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione dei genitori Touverac Le Tâtre. Spuntini e bevande sul posto.
Espanol : Brocante
Mercadillo organizado por la asociación de padres Touverac Le Tâtre. Aperitivos y refrescos in situ.
L’événement Brocante Touvérac a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du Sud Charente