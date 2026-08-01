Brocante Terrain de jeux Tréveray

Informations pratiques

Tréveray

Brocante

Terrain de jeux Rue du Moulin Tréveray Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le club de foot de Treveray organise un vide grenier au terrain de jeux rue du moulin.

Venez chiner, vendre ou simplement passer un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.

Si vous souhaitez exposer, pensez à réserver votre emplacement dès maintenant.

Nous vous attendons nombreux pour faire de cette journée une belle réussite !

Buvette et restauration sur place, midi et soir.

Entrée gratuite.Adultes

0 .

Terrain de jeux Rue du Moulin Tréveray 55130 Meuse Grand Est +33 6 33 65 62 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Treveray Soccer Club is hosting a yard sale at the playground on Rue du Moulin.

Come browse, sell, or simply enjoy a friendly time in a warm and welcoming atmosphere.

If you’d like to set up a booth, be sure to reserve your spot now.

We hope to see many of you there to make this day a great success!

Refreshments and food available on site for lunch and dinner.

Free admission.

L’événement Brocante Tréveray a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE