Brocante Place du village Trévol

Brocante Place du village Trévol samedi 13 septembre 2025.

Brocante

Place du village Le bourg Trévol Allier

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-09-13 07:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Si vous souhaitez venir, n’hésitez pas à nous demander votre bulletin d’inscription (si tout n’est pas complet votre inscription ne sera pas validée).

Place du village Le bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

English:

If you’d like to come along, don’t hesitate to ask us for your registration form (if everything is incomplete, your registration will not be validated).

German:

Wenn Sie kommen möchten, zögern Sie nicht, uns nach Ihrem Anmeldeformular zu fragen (wenn nicht alles vollständig ist, wird Ihre Anmeldung nicht bestätigt).

Italiano:

Se volete venire, chiedeteci il modulo di iscrizione (se non è completo, l’iscrizione non sarà convalidata).

Espanol:

Si desea venir, pídanos su formulario de inscripción (si no está todo completo, su inscripción no será validada).

