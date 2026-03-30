Brocante | Troc-Livres Saint-Maximin
Brocante | Troc-Livres Saint-Maximin samedi 2 mai 2026.
Brocante | Troc-Livres
15 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-02
Du 2 au 9 mai, le troc-livres de printemps revient à Saint-Maximin!
Venez donner, échanger, emporter des livres en bon état!
Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Elsa Triolet!
Mardi 10h 12h | 16h30 18h
Mercredi 10h 12h | 14h 19h
Vendredi 16h30 18h
Samedi 10h 12h | 14h- 17h
Renseignements au 03 44 61 18 58 ou bibliotheque@saintmaximin.eu
Venir en transport en commun: Lignes de bus D et E arrêt Mairie
Du 2 au 9 mai, le troc-livres de printemps revient à Saint-Maximin!
Venez donner, échanger, emporter des livres en bon état!
Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Elsa Triolet!
Mardi 10h 12h | 16h30 18h
Mercredi 10h 12h | 14h 19h
Vendredi 16h30 18h
Samedi 10h 12h | 14h- 17h
Renseignements au 03 44 61 18 58 ou bibliotheque@saintmaximin.eu
Venir en transport en commun: Lignes de bus D et E arrêt Mairie .
15 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 58 bibliotheque@saintmaximin.eu
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English :
From May 2 to 9, the spring book swap returns to Saint-Maximin!
Come and give, swap or take away books in good condition!
Free access during Elsa Triolet library opening hours!
Tuesday: 10 am ? 12h | 16h30 ? 18h
Wednesday: 10am ? 12pm | 2pm ? 7pm
Friday: 4:30 pm ? 18h
Saturday: 10am 12pm | 2pm 5pm
Information on 03 44 61 18 58 or bibliotheque@saintmaximin.eu
By public transport: Bus lines D and E Mairie stop
L’événement Brocante | Troc-Livres Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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