Brocante | Troc-Livres

15 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-02

Du 2 au 9 mai, le troc-livres de printemps revient à Saint-Maximin!

Venez donner, échanger, emporter des livres en bon état!

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Elsa Triolet!

Mardi 10h 12h | 16h30 18h

Mercredi 10h 12h | 14h 19h

Vendredi 16h30 18h

Samedi 10h 12h | 14h- 17h

Renseignements au 03 44 61 18 58 ou bibliotheque@saintmaximin.eu

Venir en transport en commun: Lignes de bus D et E arrêt Mairie

Du 2 au 9 mai, le troc-livres de printemps revient à Saint-Maximin!

Venez donner, échanger, emporter des livres en bon état!

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Elsa Triolet!

Mardi 10h 12h | 16h30 18h

Mercredi 10h 12h | 14h 19h

Vendredi 16h30 18h

Samedi 10h 12h | 14h- 17h

Renseignements au 03 44 61 18 58 ou bibliotheque@saintmaximin.eu

Venir en transport en commun: Lignes de bus D et E arrêt Mairie .

15 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 58 bibliotheque@saintmaximin.eu

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English :

From May 2 to 9, the spring book swap returns to Saint-Maximin!

Come and give, swap or take away books in good condition!

Free access during Elsa Triolet library opening hours!

Tuesday: 10 am ? 12h | 16h30 ? 18h

Wednesday: 10am ? 12pm | 2pm ? 7pm

Friday: 4:30 pm ? 18h

Saturday: 10am 12pm | 2pm 5pm

Information on 03 44 61 18 58 or bibliotheque@saintmaximin.eu

By public transport: Bus lines D and E Mairie stop

L’événement Brocante | Troc-Livres Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Creil Sud Oise