Brocante Troc puces, toutes pêches, eau douce et eau de mer

Place Edmond Puyo Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 15:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Club des pêcheurs à la mouche du pays de Morlaix vous invite à son troc puces toutes pêches, un moment simple et sincère, pensé avant tout comme un temps de rencontre entre passionnés.

Ici, on ne vient pas seulement pour vendre ou acheter du matériel.

On vient pour échanger des histoires, parler de rivières aimées, de poissons manqués, de premières touches et de belles émotions.

On vient transmettre, apprendre, partager — entre générations, entre techniques, entre amoureux de l’eau.

Que vous pêchiez à la mouche, au toc, aux leurres, en rivière ou en mer, que vous soyez débutant curieux ou pêcheur de longue date, vous avez votre place. .

Place Edmond Puyo Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 50 50 66 73

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English : Brocante Troc puces, toutes pêches, eau douce et eau de mer

L’événement Brocante Troc puces, toutes pêches, eau douce et eau de mer Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX