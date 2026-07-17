Brocante Vadencourt
dimanche 13 septembre 2026 · Vadencourt
Informations pratiques
Vadencourt
Brocante
Vadencourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vadencourt vous attend pour venir chasser les bonnes affaires lors de sa brocante ! Cette brocante est organisée par l’association les sages de 6h à 18h.
Buvette et petite restauration au café le siècle .
Participation dans l’après midi des majorettes de Sains-Richaumont les Allstars .
On vous attend nombreux.
Vadencourt vous attend pour venir chasser les bonnes affaires lors de sa brocante ! Cette brocante est organisée par l’association les sages de 6h à 18h.
Buvette et petite restauration au café le siècle .
Participation dans l’après midi des majorettes de Sains-Richaumont les Allstars .
On vous attend nombreux. .
Vadencourt 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 46 37 50
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English :
Vadencourt invites you to come hunt for bargains at its flea market! This flea market is organized by the Les Sages association from 6 a.m. to 6 p.m.
Refreshments and light snacks will be available at the café “Le Siècle.”
The Sains-Richaumont majorettes, “Les Allstars,” will perform in the afternoon.
We hope to see many of you there.
L’événement Brocante Vadencourt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache