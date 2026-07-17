Informations pratiques

Vadencourt

Brocante

Vadencourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vadencourt vous attend pour venir chasser les bonnes affaires lors de sa brocante ! Cette brocante est organisée par l’association les sages de 6h à 18h.

Buvette et petite restauration au café le siècle .

Participation dans l’après midi des majorettes de Sains-Richaumont les Allstars .

On vous attend nombreux.

Vadencourt vous attend pour venir chasser les bonnes affaires lors de sa brocante ! Cette brocante est organisée par l’association les sages de 6h à 18h.

Buvette et petite restauration au café le siècle .

Participation dans l’après midi des majorettes de Sains-Richaumont les Allstars .

On vous attend nombreux. .

Vadencourt 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 46 37 50

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English :

Vadencourt invites you to come hunt for bargains at its flea market! This flea market is organized by the Les Sages association from 6 a.m. to 6 p.m.

Refreshments and light snacks will be available at the café “Le Siècle.”

The Sains-Richaumont majorettes, “Les Allstars,” will perform in the afternoon.

We hope to see many of you there.

L’événement Brocante Vadencourt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache