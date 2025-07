Brocante Val de Briey

Brocante Val de Briey dimanche 7 septembre 2025.

Brocante

avenue du Roi de Rome Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

La brocante de Val de Briey fait son retour.

Buvette et restauration sur place.Tout public

avenue du Roi de Rome Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00 communication@valdebriey.fr

English :

The Val de Briey flea market is back.

Refreshments and catering on site.

German :

Der Trödelmarkt von Val de Briey kehrt zurück.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Torna il mercatino delle pulci della Val de Briey.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Vuelve el mercadillo de Val de Briey.

Restauración y catering in situ.

