Informations pratiques

Valennes

Brocante

Parking de la salle polyvalente Valennes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 06:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Accueil des exposant à partir de 5h30

Emplacement gratuit de 3m

Restauration sur place le midi

Le soir planche apéritive, musique, ambiance guiguette. .

Parking de la salle polyvalente Valennes 72320 Sarthe Pays de la Loire foyer.rural.valennes@gmail.com

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English :

L’événement Brocante Valennes a été mis à jour le 2026-07-24 par CDT72