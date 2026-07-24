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AGENDA · Valennes

Brocante Valennes

samedi 1 août 2026 · Valennes

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Parking de la salle polyvalente
Ville
72320 Valennes
Département
Sarthe
Tarif

Valennes

Brocante

Parking de la salle polyvalente Valennes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 06:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Accueil des exposant à partir de 5h30
Emplacement gratuit de 3m
Restauration sur place le midi
Le soir planche apéritive, musique, ambiance guiguette.   .

Parking de la salle polyvalente Valennes 72320 Sarthe Pays de la Loire   foyer.rural.valennes@gmail.com

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English :

L’événement Brocante Valennes a été mis à jour le 2026-07-24 par CDT72