AGENDA · Valennes
Brocante Valennes
samedi 1 août 2026 · Valennes
Informations pratiques
Valennes
Brocante
Parking de la salle polyvalente Valennes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 06:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Accueil des exposant à partir de 5h30
Emplacement gratuit de 3m
Restauration sur place le midi
Le soir planche apéritive, musique, ambiance guiguette. .
Parking de la salle polyvalente Valennes 72320 Sarthe Pays de la Loire foyer.rural.valennes@gmail.com
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English :
L’événement Brocante Valennes a été mis à jour le 2026-07-24 par CDT72