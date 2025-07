Brocante Vareilles

Brocante Vareilles dimanche 20 juillet 2025.

Brocante

ancienne école Vareilles Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Brocante ouverte aux particuliers et pro, emplacement 1 euros le mètre, buvette, snack et assiette anglaises le midi.

Organisée par l’association vareilloise culture et loisirs .

ancienne école Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté avcl71800@hotmail.com

