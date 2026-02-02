Brocante Varennes-sur-Allier
Brocante Varennes-sur-Allier dimanche 29 mars 2026.
Brocante
Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Brocante organisée par l’ AGV.
Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 49 93 71 agvarennes03@gmail.com
English :
Flea market organized by the AGV.
L’événement Brocante Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire