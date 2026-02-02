Brocante Varennes-sur-Allier

Brocante Varennes-sur-Allier dimanche 12 avril 2026.

Brocante

Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Brocante organisé par le Basket Club Varennois
  .

Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 85 38 05  president.bcv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante organized by the Basket Club Varennois

L’événement Brocante Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire