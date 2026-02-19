Brocante Varennes-sur-Tèche
Brocante Varennes-sur-Tèche samedi 25 juillet 2026.
Brocante
Le bourg Varennes-sur-Tèche Allier
Tarif : – –
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Brocante organisée par l’ inter- sociétés Varennoise.
Le bourg Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 74 73 46
English :
Flea market organized by the Varennoise Inter-Society.
L’événement Brocante Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire