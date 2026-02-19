Brocante

Le bourg Varennes-sur-Tèche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Brocante organisée par l’ inter- sociétés Varennoise.

.

Le bourg Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 74 73 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Varennoise Inter-Society.

L’événement Brocante Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire