Brocante Vaubecourt

Brocante Vaubecourt dimanche 7 septembre 2025.

Brocante

Vaubecourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez pour passer une belle journée avec l’association la Vaubécourtoise et les exposants!!

Le food truck chez Patoch’ sera à nouveau de la partie pour vous servir, et compter sur leur buvette pour vous rafraîchirTout public

0 .

Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 70 69 80

English :

Come and spend a wonderful day with the Vaubécourtoise association and the exhibitors!

The Chez Patoch? food truck will once again be on hand to serve you, and you can count on their refreshment bar to keep you refreshed

German :

Kommen Sie und verbringen Sie einen schönen Tag mit dem Verein La Vaubécourtoise und den Ausstellern!

Der Foodtruck Chez Patoch? wird wieder mit von der Partie sein, um Sie zu bedienen, und Sie können sich auf ihre Erfrischungsstände verlassen

Italiano :

Venite a trascorrere una splendida giornata in compagnia dell’associazione Vaubécourtoise e degli espositori!

Il food truck Chez Patoch? sarà ancora una volta a disposizione per servirvi e potrete contare sul suo bar per rifocillarvi

Espanol :

Venga a pasar un día estupendo con la asociación Vaubécourtoise y los expositores

El food truck Chez Patoch? estará una vez más a su servicio, y podrá contar con su bar de refrescos para reponer fuerzas

L’événement Brocante Vaubecourt a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE