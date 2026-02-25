Brocante Vauclerc
Brocante Vauclerc dimanche 26 avril 2026.
Brocante
Village Vauclerc Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisée par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration sur place. 6h 19h.Tout public
Village Vauclerc 51300 Marne Grand Est +33 6 82 62 82 31
English : Brocante
Organized by the Comité des Fêtes. Refreshments and catering on site. 6am 7pm.
L’événement Brocante Vauclerc a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne