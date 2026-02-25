Brocante

Village Vauclerc Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisée par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration sur place. 6h 19h.Tout public

Organisée par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration sur place. .

Village Vauclerc 51300 Marne Grand Est +33 6 82 62 82 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

Organized by the Comité des Fêtes. Refreshments and catering on site. 6am 7pm.

L’événement Brocante Vauclerc a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne