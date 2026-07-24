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AGENDA · Vavincourt

Brocante Vavincourt

dimanche 9 août 2026 · Vavincourt

Brocante Vavincourt

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
55000 Vavincourt
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Vavincourt

Brocante

Vavincourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez chiner à la brocante de Vavincourt des pépites, des bonnes affaires, une super ambiance…

Buvette & restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Vavincourt 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 01 56 08 

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English :

Come browse the Vavincourt flea market: hidden gems, great deals, and a fantastic atmosphere…

Refreshments and food available on site.

Free admission.

L’événement Brocante Vavincourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE