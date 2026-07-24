Brocante Vavincourt
dimanche 9 août 2026 · Vavincourt
Informations pratiques
Vavincourt
Brocante
Vavincourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez chiner à la brocante de Vavincourt des pépites, des bonnes affaires, une super ambiance…
Buvette & restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Vavincourt 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 01 56 08
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English :
Come browse the Vavincourt flea market: hidden gems, great deals, and a fantastic atmosphere…
Refreshments and food available on site.
Free admission.
L’événement Brocante Vavincourt a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE