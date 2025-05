Brocante – « Chez Magnot » Ventouse, 25 mai 2025 07:00, Ventouse.

Charente

Brocante « Chez Magnot » Salle des fêtes Ventouse Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 07:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

L’association Sortir à Ventouse est heureuse de vous convier à sa brocante qui aura lieu autour de la salle des fêtes de « Chez Magnot » le dimanche 25 mai de 7h à 18h. L’emplacement est gratuit et sans réservation. Vous trouverez une buvette sur place.

.

« Chez Magnot » Salle des fêtes

Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 69 88 sortiraventouse@gmail.com

English :

The Sortir à Ventouse association is delighted to invite you to its flea market around the « Chez Magnot » village hall on Sunday, May 25, from 7am to 6pm. Stalls are free of charge and do not require a reservation. You’ll find a refreshment stand on site.

German :

Der Verein Sortir à Ventouse freut sich, Sie zu seinem Flohmarkt einzuladen, der am Sonntag, den 25. Mai von 7 bis 18 Uhr rund um den Festsaal « Chez Magnot » stattfinden wird. Der Standplatz ist kostenlos und es ist keine Reservierung erforderlich. Sie finden vor Ort einen Imbiss.

Italiano :

L’associazione Sortir à Ventouse è lieta di invitarvi al suo mercatino delle pulci, che si terrà intorno alla sala del villaggio « Chez Magnot » domenica 25 maggio dalle 7.00 alle 18.00. Le bancarelle sono gratuite e non è necessaria la prenotazione. Sarà presente un bar per il ristoro.

Espanol :

La asociación Sortir à Ventouse tiene el placer de invitarle a su mercadillo, que tendrá lugar en los alrededores de la sala de fiestas « Chez Magnot » el domingo 25 de mayo de 7.00 a 18.00 horas. Los puestos son gratuitos y no es necesario reservar. También habrá un bar.

L’événement Brocante Ventouse a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente