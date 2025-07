Brocante Verdigny

Brocante Verdigny dimanche 20 juillet 2025.

Brocante

Verdigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 07:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Brocante avec exposition de véhicules anciens et bourse autos et motos

Laissez-vous emporter par la nostalgie des temps passés lors de notre incroyable brocante !

En plus de cela, découvrez notre incroyable bourse dédiée aux passionnés d’autos et de motos. Trouvez des trésors cachés, des pièces rares et des accessoires uniques pour restaurer ou embellir votre véhicule préféré. .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 49 60

English :

Flea market with vintage car show and car and motorcycle exchange

German :

Trödelmarkt mit Oldtimer-Ausstellung und Auto- und Motorradbörse

Italiano :

Mercatino delle pulci con esposizione di veicoli d’epoca e scambio di auto e moto

Espanol :

Rastro con exposición de vehículos de época e intercambio de coches y motos

