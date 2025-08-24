Brocante Verton

Brocante Verton dimanche 24 août 2025.

Brocante

Le Bahot rue de l’Ancienne Mare rue d’Ebruyère Verton Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

de 07h00 à 18h00

————————————

Informations et réservations au Quillier de Verton (place de mairie) les samedis 09 & 16 août de 14h00 à 16h00 ou par mail

6€ les 5 mètres

Restauration et buvette sur place

Organisé par le Quillier de Verton avec la participation des Déjantés de la Baie et de la Commune .

Le Bahot rue de l’Ancienne Mare rue d’Ebruyère Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France quillierdeverton@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante Verton a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers