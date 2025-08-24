Brocante Verton
Brocante Verton dimanche 24 août 2025.
Brocante
Le Bahot rue de l’Ancienne Mare rue d’Ebruyère Verton Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
de 07h00 à 18h00
Informations et réservations au Quillier de Verton (place de mairie) les samedis 09 & 16 août de 14h00 à 16h00 ou par mail
6€ les 5 mètres
Restauration et buvette sur place
Organisé par le Quillier de Verton avec la participation des Déjantés de la Baie et de la Commune .
Le Bahot rue de l’Ancienne Mare rue d’Ebruyère Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France quillierdeverton@gmail.com
