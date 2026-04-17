Véry

Brocante

Véry Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Reconnue pour la qualité et la diversité de ses exposants, de nombreux chineurs et visiteurs de toute l’Argonne et au-delà se donnent rendez-vous. Meubles anciens, objets rares, vaisselle, jouets, vêtements, décorations, livres… les stands s’étendent au fil de l’eau dans une atmosphère paisible et agréable. Flâner entre les stands devient une véritable promenade, avec le murmure de l’eau en toile de fond et le sourire des exposants.

La journée est également rythmée par plusieurs animations appréciées de tous, avec notamment une ferme pédagogique et une exposition de tracteurs, qui raviront petits et grands. Une buvette et un espace de restauration rapide permettent de faire une pause gourmande et conviviale, pour profiter pleinement de cet événement festif et familial.Tout public

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Véry 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 80 76 26 lesjoyeuxlurons@laposte.net

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English :

Renowned for the quality and diversity of its exhibitors, many bargain hunters and visitors from all over the Argonne region and beyond gather here. Antique furniture, rare objects, crockery, toys, clothes, decorations, books? the stalls stretch out along the water in a peaceful and pleasant atmosphere. Strolling between the stalls becomes a real stroll, with the murmur of the water in the background and the smiles of the exhibitors.

The day is also punctuated by a number of popular events, including an educational farm and a tractor exhibition, which will delight young and old alike. A refreshment stall and a fast-food area provide the perfect place to take a break and enjoy this festive, family-friendly event.

L’événement Brocante Véry a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE