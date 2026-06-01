Brocante & Vide-Dressing au Parking de la Mairie de Gauchy ! Gauchy

Gauchy

Brocante & Vide-Dressing au Parking de la Mairie de Gauchy !

8 Avenue Adrien Renard Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le trésor de l’un fait le bonheur de l’autre…

Chineurs aguerris, fashionistas en quête de pépites, familles en balade ou simples curieux… il y en aura pour tous les goûts. Des vêtements, des objets, des meubles, des livres, des bijoux… des trésors qui n’attendent que vous pour trouver une nouvelle vie. Parce qu’une belle trouvaille, ça n’a pas de prix. Enfin si, un petit prix !

Et pour les vendeurs, c’est le moment idéal pour faire de la place chez vous tout en renflouant le porte-monnaie ! Les inscriptions se font durant des permanences à la mairie, alors ne tardez pas.

Buvette et restauration sur place pour une journée conviviale de A à Z !

Organisé par le Comité des Fêtes de Gauchy

Tarifs exposants

Particuliers 4€ les 2m50

Professionnels 6€ les 2m50

Ouverture aux exposants dès 7h !

Permanences d’inscription en mairie

– 10, 11 et 12 juin de 14h à 17h30

– 13 juin de 9h à 12h

Le trésor de l’un fait le bonheur de l’autre…

Chineurs aguerris, fashionistas en quête de pépites, familles en balade ou simples curieux… il y en aura pour tous les goûts. Des vêtements, des objets, des meubles, des livres, des bijoux… des trésors qui n’attendent que vous pour trouver une nouvelle vie. Parce qu’une belle trouvaille, ça n’a pas de prix. Enfin si, un petit prix !

Et pour les vendeurs, c’est le moment idéal pour faire de la place chez vous tout en renflouant le porte-monnaie ! Les inscriptions se font durant des permanences à la mairie, alors ne tardez pas.

Buvette et restauration sur place pour une journée conviviale de A à Z !

Organisé par le Comité des Fêtes de Gauchy

Tarifs exposants

Particuliers 4€ les 2m50

Professionnels 6€ les 2m50

Ouverture aux exposants dès 7h !

Permanences d’inscription en mairie

– 10, 11 et 12 juin de 14h à 17h30

– 13 juin de 9h à 12h .

8 Avenue Adrien Renard Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France com@ville-gauchy.fr

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English :

One man’s treasure makes another man happy…

Seasoned Chineurs, fashionistas in search of nuggets, families out for a stroll or the simply curious? there’s something for everyone. Clothes, objects, furniture, books, jewels? treasures waiting for you to give them a new lease of life. Because a good find is priceless. Well, a small price!

And for sellers, it’s the perfect time to make space in your home and boost your wallet at the same time! Registration takes place at the Town Hall, so don’t delay.

Refreshments and catering on site for a convivial day from A to Z!

Organized by the Comité des Fêtes de Gauchy

Exhibitor prices

Individuals: 4? per 2m50

Professionals: 6? per 2m50

Open to exhibitors from 7am!

Registration at the Town Hall

– june 10, 11 and 12, 2pm to 5:30pm

– june 13 from 9am to 12pm

L’événement Brocante & Vide-Dressing au Parking de la Mairie de Gauchy ! Gauchy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois