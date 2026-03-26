Brocante vide grenier 1ère édition Lieu Partagé Vaillant Eclassan

Brocante vide grenier 1ère édition

Lieu Partagé Vaillant 800 route De vaillant Eclassan Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner l’objet rare avec cette 1ère brocante- vide grenier organisée par l’Association du Lieu Partagé Vaillant. Buvette et restauration sur place. Animation baptême à poneys , produits locaux, toilettes et parking visiteurs.

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Lieu Partagé Vaillant 800 route De vaillant Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 68 02 53

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English :

Come and find a rare object at this 1st flea market and garage sale organized by the Association du Lieu Partagé Vaillant. Refreshments and catering on site. Pony rides, local produce, toilets and visitor parking.

L’événement Brocante vide grenier 1ère édition Eclassan a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche