Brocante vide grenier à L’Abattoir, Champagnat Champagnat

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

BROCANTE VIDE GRENIER

C’est les 20 ans de nos vides greniers aussi nous en faisons deux cette année. Au centre du village de Montelladonne.

Plus de 50 exposants, particuliers et professionnels

Restauration et buvette sur place .

Brocante L’Abattoir Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 35 44

