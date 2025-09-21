Brocante vide grenier à L’Abattoir, Champagnat Champagnat

Tarif : – –

Début : 2025-09-21
BROCANTE VIDE GRENIER
Stand, crêpes, buvette, foodtruck
1€ l’emplacement réservation emplacement au 06 87 40 65 4   .

Brocante L’Abattoir Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 65 14 

L’événement Brocante vide grenier à L’Abattoir, Champagnat Champagnat a été mis à jour le 2025-09-13 par Marche et Combraille en Aquitaine