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Brocante Vide Grenier Auzon

Brocante Vide Grenier Auzon vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 43390 Auzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Auzon

Brocante Vide Grenier

Le Bourg Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Brocante et vide grenier à Auzon organisés par l’association des commerçants et artisans d’Auzon
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Le Bourg Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 44 03  jmj43@orange.fr

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English :

Flea market and garage sale in Auzon organized by the Auzon traders’ and craftsmen’s association

L’événement Brocante Vide Grenier Auzon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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