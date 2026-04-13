Brocante Vide Grenier Auzon
Brocante Vide Grenier Auzon vendredi 1 mai 2026.
Auzon
Brocante Vide Grenier
Le Bourg Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante et vide grenier à Auzon organisés par l’association des commerçants et artisans d’Auzon
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Le Bourg Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 44 03 jmj43@orange.fr
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English :
Flea market and garage sale in Auzon organized by the Auzon traders’ and craftsmen’s association
L’événement Brocante Vide Grenier Auzon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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