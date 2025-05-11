BROCANTE/VIDE GRENIER AVEC LES BROCS DE DANIEL Rue de la Forêt Clamecy
BROCANTE/VIDE GRENIER AVEC LES BROCS DE DANIEL Rue de la Forêt Clamecy dimanche 8 mars 2026.
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Vide grenier/brocante mensuelle. 2€ le mètre linéaire .
Rue de la Forêt Le long du Beuvron Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 93 47 85
