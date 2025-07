Brocante , Vide Grenier Bannay

Brocante , Vide Grenier Bannay samedi 5 juillet 2025.

Brocante , Vide Grenier

Bannay Cher

Début : 2025-07-05 06:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Dans les rues du centre bourg, venez nombreux chiner, trouver l’objet tant convoité à l’occasion de cette brocante, vide-grenier.

vous trouverez aussi de quoi vous restaurer avec des sandwichs, barbecue et buvette.

Interdit aux professionnels. .

Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 05 91 83

English :

Come and browse in the streets of the town center, and find the object you’ve been looking for at this flea market and garage sale.

German :

In den Straßen des Stadtzentrums können Sie auf diesem Flohmarkt, einem sogenannten « vide-grenier », nach begehrten Gegenständen stöbern.

Italiano :

Venite a curiosare per le vie del centro e trovate l’oggetto che cercavate in questo mercatino dell’usato e del garage.

Espanol :

Venga a curiosear por las calles del centro de la ciudad y encuentre el artículo que buscaba en este mercadillo y venta de garaje.

