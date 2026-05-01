Brocante & Vide-Grenier Barzan
Brocante & Vide-Grenier Barzan samedi 16 mai 2026.
Barzan
Brocante & Vide-Grenier
port des Monards Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le comité des fêtes de Barzan organise une brocante, vide-grenier ainsi que des producteurs locaux.
Restauration et buvette sur place.
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port des Monards Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60
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English :
Barzan’s Comité des fêtes organizes a flea market, garage sale and local producers.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante & Vide-Grenier Barzan a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique