Barzan

Brocante & Vide-Grenier

port des Monards Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le comité des fêtes de Barzan organise une brocante, vide-grenier ainsi que des producteurs locaux.

Restauration et buvette sur place.

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port des Monards Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60

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English :

Barzan’s Comité des fêtes organizes a flea market, garage sale and local producers.

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante & Vide-Grenier Barzan a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique