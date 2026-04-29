Bazincourt-sur-Saulx

Brocante vide-grenier

Bazincourt-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Après de nombreuses années sans brocante, le Vide Grenier de Bazincourt-sur-Saulx fait enfin son grand retour !

Rendez-vous pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires, de trouvailles et de bonne humeur.

Buvette et restauration sur place pour en profiter toute la journée.

Exposants, pensez à réserver votre emplacement !

On vous attend nombreux.

Entrée gratuite.Tout public

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Bazincourt-sur-Saulx 55170 Meuse Grand Est +33 6 42 58 72 95 cdf.bazincourt@gmail.com

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English :

After many years without a flea market, the Vide Grenier de Bazincourt-sur-Saulx is finally making a comeback!

Come and enjoy a day full of bargains, finds and good cheer.

Refreshments and food available all day.

Exhibitors, don’t forget to reserve your space!

We look forward to seeing you.

Free admission.

L’événement Brocante vide-grenier Bazincourt-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE