Informations pratiques

Beaumontois en Périgord

Brocante – Vide-grenier

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 07:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Venez chiner et découvrir ou redécouvrir la bastide de Beaumont du Périgord. Entrée libre. .

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 30 28 aceb24beaumont@orange.fr

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English : Brocante – Vide-grenier

L’événement Brocante – Vide-grenier Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-09-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides