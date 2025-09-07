Brocante vide-grenier Blasimon

Brocante vide-grenier Blasimon dimanche 7 septembre 2025.

Brocante vide-grenier

Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

De nombreux exposants seront présents pour vous proposer vêtements, jouets, livres, objets de décoration, outils et bien d’autres trésors à petits prix. Une buvette et un espace de restauration sur place permettront à chacun de se détendre et de profiter d’un moment agréable entre deux emplettes. Que vous soyez chineur passionné ou simplement curieux, c’est l’occasion idéale de faire de belles affaires tout en partageant un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 33 29

