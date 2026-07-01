Informations pratiques

Boësses

Brocante Vide grenier

Boësses Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Association Loisirs de Boësses organise sa grande brocante et vide-grenier le dimanche 26 juillet 2026. Dès 7h, le public profite d’un moment convivial pour dénicher des pépites. Exposants particuliers accueillis dès 6h sans réservation (5€ les 2m). Restauration disponible sur place.

À la recherche de pépites ou désireux de faire de la place ? Le dimanche 26 juillet 2026, l’Association Loisirs anime le charmant village de Boësses, avec sa brocante et vide-grenier annuelle.

Cet événement local incontournable accueille les visiteurs dès 7h00 pour une journée riche en trouvailles. Pour les exposants (particuliers uniquement), l’installation débute dès 6h00, sans réservation préalable, au tarif attractif de 5 € les 2 mètres. C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux objets !

Une offre de restauration sur place garantit une ambiance chaleureuse tout au long de la journée. .

Boësses 45390 Loiret Centre-Val de Loire aboessesl@gmail.com

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English :

The Association Loisirs de Bo%EBsses is hosting its big flea market and yard sale on Sunday, July 26, 2026. Starting at 7 a.m., visitors can enjoy a friendly atmosphere while hunting for hidden treasures. Individual vendors are welcome starting at 6 a.m. without a reservation (5? per 2m). Food and drinks available on site.

L’événement Brocante Vide grenier Boësses a été mis à jour le 2026-07-15 par OT GRAND PITHIVERAIS