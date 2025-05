Brocante & Vide Grenier – Breuillet, 8 juin 2025 06:00, Breuillet.

Charente-Maritime

Brocante & Vide Grenier Salle Multiculturelle Breuillet Charente-Maritime

Début : 2025-06-08 06:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Organisée par le tennis club de Breuillet



Buvette & restauration sur place

Salle Multiculturelle

Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 48 87 43 corinnejavaneau@hotmail.fr

English :

Organized by the Breuillet tennis club



Refreshments & catering on site

German :

Organisiert vom Tennisclub Breuillet



Getränke & Essen vor Ort

Italiano :

Organizzato dal circolo di tennis di Breuillet



Ristoro e cibo in loco

Espanol :

Organizado por el club de tenis de Breuillet



Refrescos y comida in situ

L’événement Brocante & Vide Grenier Breuillet a été mis à jour le 2025-05-24 par Royan Atlantique