Brocante Vide Grenier Brion
Brocante Vide Grenier Brion dimanche 5 octobre 2025.
Brocante Vide Grenier
Brion Vienne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Bulletin d’inscription à déposer à la Mairie de Brion (1 place de l’église 86160 BRION) Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.brion86.fr
Restauration sur place (apportez vos assiettes, couverts, verres) .
Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 37 04
