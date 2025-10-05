Brocante Vide Grenier Brion

Brocante Vide Grenier Brion dimanche 5 octobre 2025.

Brocante Vide Grenier

Brion Vienne

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Bulletin d’inscription à déposer à la Mairie de Brion (1 place de l’église 86160 BRION) Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.brion86.fr

Restauration sur place (apportez vos assiettes, couverts, verres) .

Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 37 04

