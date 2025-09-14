Brocante & vide grenier Cepoy
Quai du Port Cepoy Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 06:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-14
Ouvert aux professionnels, alimentaire et neufs interdits. Buvette et restauration réservées au comité de fêtes. Inscription sur place. Pas de réservation. .
Quai du Port Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 46 30 70
English :
German :
Trödelmarkt & Flohmarkt
Italiano :
Mercatino delle pulci e vendita di garage
Espanol :
Mercadillo y venta de garaje
L’événement Brocante & vide grenier Cepoy a été mis à jour le 2025-08-29 par OT MONTARGIS