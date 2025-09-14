Brocante & vide grenier Cepoy

Brocante & vide grenier Cepoy dimanche 14 septembre 2025.

Quai du Port Cepoy Loiret

Ouvert aux professionnels, alimentaire et neufs interdits. Buvette et restauration réservées au comité de fêtes. Inscription sur place. Pas de réservation. .

Quai du Port Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 46 30 70

English :

German :

Trödelmarkt & Flohmarkt

Italiano :

Mercatino delle pulci e vendita di garage

Espanol :

Mercadillo y venta de garaje

