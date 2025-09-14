[Brocante/Vide Grenier Chambérat] Chambérat

Champ de foire Chambérat Allier

Début : 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

L’association de Pêche du pointet de Chambérat organise une brocante et un vide grenier, l’occasion de dénicher quelques petits trésors!

Champ de foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com

English :

The pointet fishing association in Chambérat is organizing a flea market and a garage sale, an opportunity to unearth some little treasures!

German :

Der Fischereiverein von Chambérat organisiert einen Trödelmarkt und einen Flohmarkt, die Gelegenheit, einige kleine Schätze zu finden!

Italiano :

L’associazione di pesca Pointet di Chambérat organizza un mercatino delle pulci e una vendita di garage, un’occasione per scovare qualche piccolo tesoro!

Espanol :

La asociación de pescadores pointet de Chambérat organiza un mercadillo y una venta de garaje, ¡una oportunidad para desenterrar pequeños tesoros!

