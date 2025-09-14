[Brocante/Vide Grenier Chambérat] Chambérat
[Brocante/Vide Grenier Chambérat] Chambérat dimanche 14 septembre 2025.
[Brocante/Vide Grenier Chambérat]
Champ de foire Chambérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 07:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
L’association de Pêche du pointet de Chambérat organise une brocante et un vide grenier, l’occasion de dénicher quelques petits trésors!
.
Champ de foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com
English :
The pointet fishing association in Chambérat is organizing a flea market and a garage sale, an opportunity to unearth some little treasures!
German :
Der Fischereiverein von Chambérat organisiert einen Trödelmarkt und einen Flohmarkt, die Gelegenheit, einige kleine Schätze zu finden!
Italiano :
L’associazione di pesca Pointet di Chambérat organizza un mercatino delle pulci e una vendita di garage, un’occasione per scovare qualche piccolo tesoro!
Espanol :
La asociación de pescadores pointet de Chambérat organiza un mercadillo y una venta de garaje, ¡una oportunidad para desenterrar pequeños tesoros!
L’événement [Brocante/Vide Grenier Chambérat] Chambérat a été mis à jour le 2025-08-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ