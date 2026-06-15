Brocante Vide Grenier Champrond-en-Perchet
Brocante Vide Grenier Champrond-en-Perchet dimanche 5 juillet 2026.
Champrond-en-Perchet
Brocante Vide Grenier
Terrain du stade Champrond-en-Perchet Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 Juillet rendez-vous à Champrond-en-Perchet pour une brocante vide grenier ! Vous trouverez sur place une buvette et de quoi vous restaurer.
Dimanche 5 Juillet rendez-vous à Champrond-en-Perchet pour une brocante vide grenier ! Vous trouverez sur place une buvette et de quoi vous restaurer. .
Terrain du stade Champrond-en-Perchet 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 71 21 64
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English :
Join us on Sunday, July 5, in Champrond-en-Perchet for a yard sale! There will be a refreshment stand and food available on site.
L’événement Brocante Vide Grenier Champrond-en-Perchet a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE